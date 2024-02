Bus soppressi e pendolari esausti, problema strutturale? "Ok al Metromare, ma priorità ai servizi base"

Bus soppressi e in ritardo, la commissione consiliare “Controllo e garanzia” convoca i vertici di Start Romagna e Amr per fare il punto della situazione. Negli ultimi mesi le segnalazioni di gravi disservizi sul servizio di trasporto pubblico locale si sono moltiplicati. Un pendolare aveva raccontato la propria esperienza anche a RiminiToday, “prendo l’autobus delle 7,10, perché devo iniziare a lavorare alle 8 – aveva raccontato Vincenzo -. Se sopprimono la corsa, come capita, arrivo in ritardo e devo presentare la giustificazione all’azienda. Ma non è un problema solo mio. Una volta ci siamo contati, eravamo 25 persone ad aspettare. Un disagio per tutti, quindi. Dall’azienda dei trasporti dicono di fare reclamo, di vedere sul sito se ci sono corse soppresse, ma a volte il preavviso è breve”.

A convocare la commissione il presidente Matteo Zoccarato. L’appuntamento è fissato per venerdì (2 febbraio): “Si comprende che il problema è strutturale - spiega a RiminiToday -, sono molte le segnalazioni di pendolari e ragazzi che perdono le corse per andare a lavoro e a scuola. Numerose segnalazioni si sono sommate soprattutto a dicembre: è evidente che qualcosa non funziona, perché ci vengono a mancare gli autisti, probabilmente bisogna investire sulle risorse umane e approfondire il problema. Non si trovano autisti? Non c’è appeal nel ruolo che si propone? I motivi li conosciamo: stipendi non adeguati, garanzie non sufficienti, spesso gli autisti sono sottoposti a situazioni poco gradevoli, soprattutto d’estate ma non solo”.

La commissione vuole avere un quadro a 360°, per capire come la politica può fare la sua parte, per cercare di migliorare la situazione. “Il mio obiettivo è approfondire con gli amministratori per comprendere con loro questo tipo di situazioni e cercare di provare a risolverlo – conclude Zoccarato -. Nell’ultimo bilancio abbiamo stanziato milioni e milioni per il potenziamento del Metromare e per il rinnovo del parco mezzi, poi però dobbiamo vedere garantiti i servizi base”.