Maxi cantiere Statale 16, asfalto in arrivo per la prima nuova rotonda. Ecco come cambia la viabilità

Inizieranno mercoledì sera (3 agosto) e si protrarranno esclusivamente in orario serale e notturno i lavori previsti per consentire l'esecuzione della nuova pavimentazione sulla rotatoria posta all’intersezione tra la vie Flaminia Conca, Statale 16, Montescudo e Coriano e dei relativi rami di svincolo. L’intervento per la realizzazione del nuovo manto di asfalto prevede una temporanea regolamentazione della circolazione che riguarda esclusivamente la fascia oraria dalle 21 alle 6 del mattino dei giorni 3, 4 e 5 agosto.

In queste fasi susseguenti di lavoro sarà limitata a una sola corsia la circolazione all’interno della rotatoria, che resterà comunque sempre garantita ad eccezione dei momenti in cui, alcune esigenze di cantiere, potrebbero provvisoriamente imporre ulteriori limitazioni, comunque sempre limitate all’esecuzione di particolari operazioni e ampiamente segnalate dalla presenza di personale addetto alle indicazioni manuali, appartenente all’impresa esecutrice. A queste limitazioni si aggiungono anche quelle riguardanti la via Coriano sulla quale, esclusivamente nei periodi indicati - e come detto solo nell’orario serale e notturno - è istituito un divieto di transito escluso i residenti, nel tratto dalla Statale 16 fino all’intersezione con la via Metauro.