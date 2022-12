La sera di Capodanno viaggia in bus o con il Metromare, dalle 20 a tarda notte servizio gratuito

Muoversi a Rimini per le feste è ancora più facile. Prosegue il servizio gratuito che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante le festività natalizie ed è stato definito il servizio di trasporto pubblico gratuito per la notte di capodanno.

C’entro facile

Prosegue il servizio delle quattro le linee di C’entro Facile, il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storico durante il periodo delle festività. Le linee di trasporto sono quelle in partenza dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto a cui, già dallo scorso anno, si sono aggiunti i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle. Il servizio è in funzione dal 2 dicembre e prosegue nelle seguenti giornate del 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gennaio.

Gli orari delle navette prevedono corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 (nelle giornate del 26/12 e 01/01 il servizio sarà attivo solo nella fascia pomeridiana) con partenze ogni 30 minuti circa. Le fermate sono in corrispondenza delle fermate del Tpl.

Linea Celle: partenza dalla rotonda Celle-Sacramora con arrivo in viale Tiberio (senza fermate intermedie)

Linea Settebello: partenza dal parcheggio Settebello arrivo in piazza Tre Martiri (senza fermate intermedie)

Linea Marzabotto: partenza dalla fermata del Tpl in corrispondenza del parcheggio dell’anagrafe, fermata intermedia davanti al centro Zavatta (via zannoni) e arrivo in piazza Tre Martiri

Linea Palacongressi: partenza dalla fermata del Tpl davanti al Palacongressi e arrivo all’Arco d’Augusto (senza fare fermate intermedie).

Speciale Capodanno

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata. Il servizio speciale aggiuntivo di capodanno prevede.

Linea 4 free bus: sulla linea 4 servizio gratuito dalle ore 20 con ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3,30 ogni 45 minuti con termine del servizio alle ore 4,15 circa.

Metromare: il servizio sarà prolungato, dalle ore 20 servizio gratuito con ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3,30 ogni 15 minuti con termine del servizio alle ore 4,15 circa

Trenino turistico: la linea 11 serale non sarà effettuata, ma verrà predisposto uno speciale servizio di trenino gratuito dalle ore 20 alle 4 con partenza da Piazzale Marvelli e arrivo al parcheggio Gramsci.