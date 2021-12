Per Capodanno gli albergatori ci credono, apriranno 100 hotel stagionali

Rimini vuole ripartire anche in inverno. Anche se i numeri sono ancora distanti rispetto agli anni pre-Covid. In vista del Capodanno si registrano oltre 300 alberghi aperti a cui si aggiungono circa 100 operatori stagionali che proveranno ad aprire i battenti in questo mese di dicembre. Numeri raccolti rispetto solo al 2019, quando gli stagionali aperti per le festività natalizie arrivavano anche a 400.

Tuttavia l’associazione Albergatori di Rimini punta a guardare al Capodanno con ottimismo. “L’indice di riempimento degli hotel aperti è atteso attorno al 40-50% - spiega la presidente dell’associazione Albergatori Patrizia Rinaldis -, mentre i giorni media di permanenza saranno circa di 2,5”.

La presidente degli Albergatori aggiunge: “Gli operatori sono pronti per ospitare i turisti non solo per Capodanno ma per tutto il mese di dicembre. Sui numeri nel dettaglio è difficile fare previsioni, ma le richieste stanno arrivando. Stiamo lavorando in una situazione difficile, perché la gente aspetta le indicazioni sulle regole Covid”.

A supporto dei turisti che arriveranno a Rimini nella notte di Capodanno saranno implementati gli orari dei trasporti pubblici, corse operative nella notte per il Metromare e le linee 4 e 11 della costa.

Dice Valeria Guarisco destination manager di Visit Rimini: “Con una città rimessa a nuovo e con così tanti eventi il nostro lavoro diventa più facile. Abbiamo pronti tre video di invito a visitare Rimini, su Natale, cultura e cosa si può fare a Rimini anche nell’entroterra. In questo momento il nostro target è quello di un turismo di prossimità, che per noi vale un raggio di 400-500 chilometri”.