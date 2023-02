Carlo Cracco porta Luca Zingaretti alla scoperta dei sapori della Romagna con Dinner Club

La Romagna come non l’avete mai vista, con una guida d’eccezione, Carlo Cracco che porterà l’attore Luca Zingaretti nel cuore di una delle regioni più belle e gustose d’Italia: dai borghi dell'entroterra sino al mare, attraversando un panorama gastronomico dove i primi la fanno da padroni. Si può riassumere così la puntata dedicata alla Romagna di Dinner Club il food travelogue Original Italiano, disponibile dal 17 febbraio in esclusiva su Prime Video.

La tappa iniziale di questo viaggio sarà l'incontro con Silvano, produttore del famoso carciofo Moretto. Già in questo frangente ad emergere sarà la competitività che accomuna Luca e Carlo, che improvviseranno una gara a chi raccoglierà più carciofi. Ma la Romagna non si vive solo di giorno, anche di notte… Peccato che per la prima notte da vivere insieme, Carlo abbia pensato al dormitorio di un Convitto di suore. Anche se Luca si sarebbe aspettato qualcosa di più movimentato, l’occasione è perfetta per assaggiare la Spoja Lorda, una tipica minestrina perfetta per le abitudini monastiche. Infrangendo le regole del convitto, Carlo e Luca si gettano nella notte romagnola e finiscono per giocarsi il prezzo di un panino tipico con Mora Romagnola improvvisando una sfida a calcio.

Il giorno dopo, il viaggio continua al Vecchio Convento, che questa volta è il nome di un ristorante, dove Carlo riuscirà a far superare a Luca uno dei suoi più grandi tabù alimentari. A completare il viaggio l'incontro con lo chef stellato Gianluca Gorini che insegnerà a Luca l'arte del raviolo, che Luca riporterà anche al Dinner Club, dove preparerà per i colleghi la sua ricetta romagnola, dal titolo "all'anima del raviolo”. Come sempre, Sabrina avrà modo di riportare la scanzonata e conviviale cena sui toni della sfida… pregustandosi il momento delle sue recensioni, che si avvicinano sempre di più.

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La prima stagione di Dinner Club con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea è disponibile su Prime Video. La seconda stagione di Dinner Club si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video.