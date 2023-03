Casa della Comunità e ambulatori per alleggerire il pronto soccorso: le prossime mosse della sanità

Non solo criticità. Ma anche progetti per la sanità del futuro. Con Riccione in prima linea nell’innovazione. Ci sono anche aspetti positivi e innovativi emersi dal convegno sulla sanità promosso dalla sindaca Daniela Angelini. Risposte ai problemi ne sono arrivate. A livello regionale si sta lavorando a una riorganizzazione immediata della gestione sanitaria al fine di ottimizzare ogni risorsa, in attesa che nuovi medici vengano formati. Sul territorio, a livello di Distretto Sud, ci sono tanti progetti di riqualificazione e ampliamento delle strutture in fase di avvio dei lavori o di progettazione per circa dieci milioni di euro. Tra gli altri, mercoledì sera (29 marzo), dall’architetto Enrico Sabatini, dirigente dell’Unità operativa Progettazione e sviluppo edilizio di Ausl Romagna, è stato svelato in anteprima il progetto della Casa della comunità di San Lorenzo. Ed è stato annunciato il nuovo sistema dei parcheggi all’ospedale Ceccarini di Riccione al posto della vecchia palazzina della dermatologia ora demolita.

I lavori nei reparti del Ceccarini

Al “Ceccarini” sono state ristrutturate le ex sale operatorie - dove hanno trovato posto i cosiddetti laboratori di risposta rapida - e il primo piano dell’edificio Sud per fare posto a sei posti letto di medicina d’urgenza e quattro per terapia subintensiva (per una spesa di 790 mila euro). E’ stato effettuato l’adeguamento normativo del reparto Medicina donne. Ed è in corso di realizzazione la sezione di Endoscopia digestiva al terzo piano del nosocomio cittadino. E’ in progettazione il reparto di Oculistica per il quale si attende ancora lo sblocco dei fondi dalla direzione generale di Ausl Romagna.

A scattare la fotografia della sanità locale sono state Bianca Caruso, dirigente del Presidio ospedaliero di Riccione, Cristina Fabbri, dirigente della Direzione infermieristica e tecnica di Ausl Romagna, e Antonella Dappozzo, dirigente dell’Unità operativa Cure primarie. E’ emerso un quadro di Distretto confortante anche nei numeri: 145 posti letto a Riccione, 77 a Cattolica; 69 medici di medicina generale e 15 di pediatria per un totale di 101 ambulatori.

Potenziato l'ambulatorio territoriale di Riccione

Tra le altre novità, al fine di limitare gli accessi impropri al pronto soccorso, è stato annunciato che dalla prossima Pasqua verrà potenziato l'ambulatorio territoriale di Riccione, che sarà aperto 12 ore, e verrà realizzato un collegamento con il triage del pronto soccorso per dare una risposta tempestiva ai codici bianchi.