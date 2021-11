Cattolica, incontro tra Amministrazione e Istituto Comprensivo

Si è svolto giovedì un incontro tra l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. Al tavolo erano presenti la Dirigente scolastica, Anna Rosa Vagnoni, le collaboratrici della Dirigente, Marisa Mancini e Silvia Mancini, e la Direttrice dei servizi generali ed amministrativi, Roberta Lauriola. Per l’Amministrazione hanno preso parte all’incontro la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore all’istruzione Federico Vaccarini. Si è trattato di un momento di presentazioni e confronto sui temi della scuola e sul rapporto con il territorio. “Vi ringrazio per questo confronto – ha esordito la Dirigente Vagnoni – e per l’attenzione che ci dedicate. Da parte nostra confermiamo la massima collaborazione con l’Amministrazione e siamo sicuri vi sarà quello scambio necessario di informazioni che docenti e famiglie ci richiedono. Inoltre, siamo certi non mancherà il necessario supporto del Comune per le attività progettuali programmate dall’Istituto Comprensivo”. “La collaborazione è sempre il primo punto da cui partire – ha aggiunto la Sindaca Foronchi - e l’istruzione è fondamentale per una comunità, tutto passa dalla scuola, entra nelle case attraverso i bambini e diventa il futuro della società”.

Per quanto riguarda il sostegno alle attività progettuali è arrivata la rassicurazione dell’Assessore Vaccarini. “Ho ricevuto già le schede dei progetti e cercheremo di fare del nostro meglio per accontentare le richieste”. Quindi un passaggio d’obbligo sulla manutenzione dei plessi e sugli interventi già in programma. “Dal MIUR – ha sottolineato la Prima Cittadina – è stato stanziato un milione di euro a fronte delle verifiche su controsoffitti ed infissi, i lavori si svolgeranno durante la pausa estiva ed interesseranno la secondaria Filippini, la primaria Carpignola e la materna Corridoni”.

Infine, un primo accenno al tema della scuola Repubblica. “Stiamo valutando le migliori ipotesi per la ricostruzione in loco del plesso, ed andremo a confrontarci – ha sottolineato la Sindaca - con tutte le componenti interessate dall’intervento, in particolar modo il corpo docente ed il consiglio d’istituto. Tra le varie ipotesi, per consentire gli interventi, vi è quella di inserire nel bando anche la fornitura dei moduli che dovranno ospitare gli alunni”. “Immaginiamo una scuola – ha aggiunto Vaccarini – che sia sostenibile e tecnologica, che ospiti, ovviamente una palestra adeguata ed il mantenimento della mensa”. Nelle intenzioni dell’Amministrazione, vi è quello di far redigere un progetto preliminare entro i primi mesi del 2022 in grado di poter intercettare eventuali fondi del PNRR. Nel frattempo, l’Amministrazione ha confermato che, in attesa dell’avvio dei lavori, i tecnici effettueranno un monitoraggio trimestrale sulla struttura esistente della Repubblica per avere sempre una chiara indicazione sulla sicurezza del plesso.