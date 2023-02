Ride Riccione, il Comune replica: "Troppi disagi e costi alti rispetto al ritorno di pubblico e mediatico"

L’amministrazione comunale di Riccione esprime rammarico per la scelta degli organizzatori della Ride Week Riccione di non riproporre l’evento nel 2023, già programmato per la fine di maggio. "Alla corsa che porta il nome della città l’amministrazione comunale aveva garantito anche per la prossima edizione, ora cancellata, il patrocinio, l’utilizzo gratuito di piazzale Roma e il necessario supporto logistico" è la nota dal Municipio. "L’amministrazione comunale ha valutato che la spesa a carico degli enti pubblici - sostenuta negli anni scorsi - fosse eccessiva rispetto al ritorno garantito dalla Ride Week Riccione sia in termini di pubblico che mediatici".

L’amministrazione ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni degli operatori turistici che a più riprese avevano sottolineato i "disagi eccessivi provocati dall’evento a fronte di un limitato apporto di turisti e di spese considerate troppo elevate".

L’amministrazione infine ricorda che il prossimo 26 marzo si svolgerà la Gran Fondo Riccione, "una corsa che sta già riscuotendo un ottimo ritorno mediatico a cui prenderanno parte, tra gli altri, la “Pantanina” Fabiana Luperini, tra le migliori scalatrici del mondo, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti della storia di Giro, Vuelta e Tour, e Davide Cassani, ex Ct della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt Emilia Romagna".