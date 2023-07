La Cisl Scuola vince il ricorso, anche i docenti precari riceveranno il bonus "Carta del docente"

Il Giudice del Lavoro di Rimini ha emesso una sentenza decisiva, accogliendo il ricorso presentato dalla Cisl Scuola Romagna area di Rimini e riconoscendo il diritto dei docenti precari di beneficiare della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", per gli anni scolastici in cui hanno effettivamente svolto l'attività di insegnamento secondo i contratti a tempo determinato stipulati con le stesse condizioni previste per il personale di ruolo.

La Cisl Scuola Romagna accoglie con grande soddisfazione questa sentenza che rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei docenti precari. “Ribadiamo con forza che non deve esserci alcuna forma di discriminazione tra docenti di ruolo e docenti precari, soprattutto quando si tratta di formazione e strumenti didattici che possono essere finanziati attraverso la "carta del docente" - dichiara Luca Battistelli componente della segreteria Cisl Scuola Romagna -. Si tratta di diritti fondamentali che devono essere riconosciuti a tutti gli insegnanti. Invitiamo tutti coloro che non hanno ancora intrapreso il ricorso a contattare i nostri uffici al fine di avviare un'azione legale per la tutela di un diritto negato ingiustamente. La Cisl Scuola Romagna sarà al loro fianco, offrendo supporto e consulenza per far valere i propri diritti”.

Questa sentenza costituisce un importante precedente giuridico che contribuisce a porre fine a una situazione di disparità tra docenti precari e docenti di ruolo. "Continueremo a lavorare con determinazione per garantire pari opportunità a tutti i professionisti della scuola e per sostenere una scuola pubblica di qualità, che si basa su un corpo docente motivato e ben formato" dice la Cisl.

“La formazione e l'aggiornamento dei docenti sono aspetti fondamentali per una scuola pubblica di qualità - conclude Battistelli - e questa sentenza contribuisce a garantire che i docenti precari abbiano accesso agli stessi strumenti didattici e opportunità di formazione forniti ai colleghi di ruolo. La parità di trattamento è un obiettivo cruciale per una professione così importante come quella dell'insegnamento, e questa vittoria è un traguardo significativo verso tale scopo”.

La Cisl Scuola Romagna ringrazia tutti i docenti precari che hanno intrapreso il ricorso e si congratula con loro per questa vittoria che rappresenta un traguardo importante per la tutela dei loro diritti e per la valorizzazione della professione docente e coloro che non avessero ancora intrapreso il ricorso a contattare i nostri uffici al fine di intraprendere anche per loro un’azione di tutela di un diritto negato ingiustamente.