Coldiretti, un impegno che parte dalla base. "Ora uniti a Bruxelles per dare voce agli agricoltori"

Si è svolta l’assemblea territoriale di Coldiretti Rimini a Santarcangelo di Romagna, che ha visto una partecipazione eccezionale dei soci della provincia. Grazie al supporto e all'interesse manifestato dai numerosi partecipanti, l'assemblea si è rivelata un momento di grande importanza per Coldiretti Rimini e per la comunità agricola locale.

Con grande orgoglio, partendo proprio dal motto "Orgoglio Coldiretti", che caratterizza la sequenza di incontri territoriali in tutta Italia, Coldiretti celebra le importanti vittorie e l'impegno quotidiano a tutti i livelli, da locale a nazionale fino a raggiungere il livello europeo come evidenziano i recenti ed importanti accadimenti. Gli incontri partono dal coinvolgimento diretto degli associati, che hanno reso possibile con la loro presenza e partecipazione attiva, un dibattito costruttivo per tutti.

"Un evento così significativo, che ha discusso temi di grande attualità ed interesse - commenta Guido Cardelli Masini Palazzi presidente di Coldiretti Rimini, a partire dalla diffusione sempre più critica delle pratiche sleali, entrando nella spiegazione più approfondita delle recenti disposizioni previste da Decreto Milleproroghe, fino ad arrivare ai problemi relativi agli attacchi degli animali selvatici. Ascoltiamo i bisogni degli imprenditori agricoli come me e costruiamo insieme le nostre politiche sindacali".

Il direttore Alessandro Corsini, ha concluso sottolineando l’importanza che in questo incontro, come tutti gli altri previsti, viene riservata all’ascolto del singolo associato, da cui nascono spunti di riflessione per l’intera struttura. Durante lo svolgimento della serata il direttore ha illustrato il prossimo e impegnativo appuntamento a Bruxelles, lunedì 26 febbraio, dove Coldiretti ha dato appuntamento a migliaia di soci per una solenne manifestazione, che dia voce agli agricoltori e consenta di avere le risposte che l’agricoltura italiana ed europea necessita.

Giorgio Ricci, vicedirettore di Coldiretti Rimini, nel ringraziare l’affollata assemblea per la partecipazione numerosa, ha ricordato l’importanza e l’impegno necessari, dei singoli associati, a presenziare ad incontri, assemblee e manifestazioni, per rappresentare, forte, la voce di Coldiretti Rimini.