Concresso Cisl, la riminese Linda Braschi nel "tridente" della segreteria generale

Si è concluso il congresso della Cisl Romagna, svoltosi a Riccione il 23 e 24 febbraio, con la rielezione di Francesco Marinelli alla guida del sindacato Romagnolo, insieme a Linda Braschi e Roberto Baroncelli. Francesco Marinelli cesenate, è coniugato con tre figli e proviene da una famiglia operaia. Nel 1993 dopo la maturità scientifica svolge come obiettore di coscienza il servizio civile presso il Cenasca, l’ente di Cooperazione della Cisl. Dal 1994 entra in Cisl a tempo pieno occupandosi di servizi fino al 1997. Nel 1997 entra nella categoria dei metalmeccanici Fim Cisl di Forlì-Cesena dove viene eletto nella segreteria provinciale e vi rimane fino al 2002 quando cambia settore merceologico passando al comparto agroalimentare (Fai Cisl). Nel 2013 si accorpano le strutture di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Marinelli è eletto nella segreteria Fai Cisl Romagna e nel gennaio 2016 ne diventa il segretario generale fino al 2019 quando è stato eletto segretario generale della Cisl Romagna. Linda Braschi, riminese, è stata a partire dal 2010 rappresentante aziendale sindacale nella Banca di Rimini, dal 2016 Rsa di Rimini Banca, mentre dal 2019 Rsa di Riviera Banca. Dal 2013 fino al 2017 coordinatrice delle Bcc della Romagna ed in seguito componente di Segreteria della First Cisl Romagna.