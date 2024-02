Nuovo contratto di lavoro nello sport, la Cgil organizza un incontro con gli esperti del settore

Lo scorso 12 gennaio è stato sottoscritto dalle categorie dello sport di Cgil, Cisl e Uil un innovativo Contratto Collettivo Nazionale dello Sport da applicare alle centinaia di migliaia di addetti del mondo sportivo, tra dipendenti e collaboratori.

Il nuovo Cnnl dello Sport

Il Ccnl introduce nei sistemi di classificazione del personale le figure professionali previste dalla riforma (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara), l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a termine per la stagione sportiva, la valorizzazione della bilateralità con l’estensione applicativa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per la prima volta si istituisce uno strumento unico per tutto il mondo sportivo, accompagnando i collaboratori lungo il percorso di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Le novità della riforma

Da luglio 2023 nell’ambito sportivo chiunque eserciti attività in cambio di un corrispettivo è considerato lavoratore; non si possono più utilizzare “volontari” (se non in casi molto circoscritti) e quindi si dovranno necessariamente impiegare lavoratori dipendenti o – solo se l’impegno per l’attività sportiva prevede un massimo di 24 ore settimanali – specifici contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Mercoledì 28 febbraio in Cgil Rimini (Sala “Roberto Bronzetti”) è previsto un incontro con gli esperti del settore, che approfondiranno la materia e risponderanno alle persone impegnate nel settore sportivo

Nidil (categoria che rappresenta i lavoratori atipici, autonomi e somministrazione), Slc (categoria dei lavoratori dello Sport) con Cgil Rimini invitano a un importante momento di approfondimento della riforma dello Sport e del nuovo contratto collettivo. L'incontro, aperto a chi lavora nel mondo dello sport della provincia di Rimini, si terrà mercoledì 28 febbraio dalle ore 16 alle ore 20 presso la Sala Bronzetti della Cgil di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) o link webinar https://meet.er.cgil.it/rn-collaboratorisportivi-28feb2024

I partecipanti potranno confrontarsi e porre quesiti a Roberta Turi (Nidil nazionale), Alessandro Cambi (Nidil Emilia-Romagna), Fabio Scurpa (Slc Nazionale) e Antonio Rossa (Slc Emilia-Romagna).