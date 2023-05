Controlli in tutti gli edifici scolastici, si può riaprire: nel riminese giovedì si torna in aula

A partire dalla mattinata l’amministrazione comunale di Rimini ha disposto i controlli per verificare lo stato dei plessi scolastici e delle palestre delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per individuare eventuali danneggiamenti o criticità in seguito all’ondata eccezionale di maltempo. I tecnici comunali e di Anthea hanno terminato i sopralluoghi in tutti gli 80 plessi di competenza comunale intorno alle ore 14,30 senza segnalare particolari criticità. Le problematiche più ricorrenti riguardano limitate infiltrazioni di acqua piovana all’interno e piccoli allagamenti nei giardini. Il plesso più interessato dalle infiltrazioni è l’asilo Glicine, in zona Ina Casa, oggetto di interventi da parte dei Vigili del fuoco, che verranno completati entro la giornata di oggi.

Considerato il buon esito dei controlli condotti, il Comune di Rimini, a seguito dell’incontro che si è svolto con gli altri Comuni della provincia, ha disposto da giovedì (18 maggio) la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia e i servizi educativi 0-3 anni, presenti sul territorio comunale.

Saranno riaperti anche i centri di formazione professionale (IeFP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché degli impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale. Start Romagna domani sarà operativa su tutto il territorio provinciale, inclusi i trasporti scolastici.

Qui Riccione

L’amministrazione comunale di Riccione comunica che a partire dalla giornata di giovedì, 18 maggio, le scuole di ogni ordine e grado, le strutture sportive all’interno degli edifici scolastici e i centri diurni torneranno a essere regolarmente aperti. I tecnici di Geat e del settore Pubblica istruzione dell’amministrazione comunale hanno effettuato sopralluoghi in tutte le scuole e gli asili della città per verificare le condizioni degli edifici a seguito del maltempo di questi giorni. E’ stata trovata acqua soltanto in pochissime aule, in una palestra e in tre scantinati degli edifici scolastici. Il personale ha provveduto ad asciugare e pulire i pavimenti dove necessario.

Qui Misano

Misano riparte. I tecnici del Comune hanno ispezionato insieme al Sindaco gli edifici che ospitano le scuole comunali per verificarne la piena e sicura agibilità; allo stesso modo sono stati passati in rassegna i sottopassi e la viabilità che nelle ultime 24 ore avevano avuto situazioni critiche, già sostanzialmente risolte nel tardo pomeriggio di martedì. Il vertice s’è concluso con la decisione di riaprire tutte le scuole che da giovedì potranno riprendere il regolare svolgimento e che saranno raggiungibili dalle auto private, dalle linee scolastiche pubbliche e urbane.

“Ringrazio tutti coloro che in queste giornate complicate e dense di preoccupazione – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni - hanno lavorato per verificare e ripristinare le situazioni causate da precipitazioni eccezionali. Ora servirà concentrarsi sul territorio e in particolare la zona mare. Fra poco si avvia la stagione turistica e dobbiamo farci trovare pronti. A nome della comunità misanese esprimo vicinanza a tutti coloro che nel cesenate e nel ravennate stanno vivendo una situazione drammatica”.

Qui Verucchio

Dopo tutte le verifiche e i monitoraggi del caso ai vari plessi, si è quindi deciso di riaprire le scuole di ogni ordine e grado – compresi i nidi d’infanzia – così come palestre comunali, biblioteche, centri diurni per anziani, centri educativi e di formazione professionale. Potrebbe essere necessaria una riorganizzazione temporanea di alcuni spazi, ma le lezioni sono tutte garantite.