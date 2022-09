Conclusi i lavori di ampliamento del cimitero di Passano, 100 nuovi loculi

Si sono conclusi i lavori di ampliamento del cimitero di Passano, dove sono stati predisposti 100 nuovi loculi ed è anche stato assegnato il primo. E' possibile infatti ora, in base al regolamento cimiteriale, acquistare i loculi alle seguenti condizioni: la concessione cimiteriale di loculo a uno o più posti può essere rilasciata solo in occasione di un decesso; nel caso in cui il defunto era coniugato è possibile assegnare n. 2 loculi, purché uno dei coniugi abbia superato anni 75 di età. La durata della concessione è di 50 anni. E' imminente l'ampliamento e consolidamento al cimitero di Mulazzano grazie al contributo dei fondi Pnrr di 250.000 euro. Per i cimiteri di Cerasolo, Montetauro e Coriano è allo studio un progetto di riqualificazione e ampliamento.

Dice l'assessore Roberto Bianchi: “L'ampliamento dei cimiteri del territorio consentirà di venire incontro alle esigenze della popolazione per i prossimi 15 anni. Siamo intervenuti in maniera definitiva sul cimitero di Passano e quello di S. Andrea in Besanigo. Ora ci impegneremo per quelli di Cerasolo, Mulazzano , Montetauro e Coriano. Si prosegue senza sosta nel portare avanti i lavori già programmati e cantierati nonostante la crisi e gli aumenti delle materie prime”.