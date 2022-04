Una manovra da 1,5 milioni di euro: fondi per auto elettrica, strade, sentieri e i gazebo per le scuole

Una variazione di bilancio da 1,5 milioni di euro per avviare nuovi investimenti. E' quanto è stato presentato al consiglio comunale dall'amministrazione di Coriano. Considerevole il numero di interventi, realizzazioni ed opere pubbliche. Con i fondi stanziati verranno acqsuitati un automezzo elettrico del valore di 40.870 euro finanziato per 30.000 euro con contributo regionale. Tre gazebi, per due scuole e per un parco per complessivi 25.500 euro e due casine dell’acqua per totali 30.000 euro di investimento.

Ulteriori fondi per manutenzione strade per 450.000 euro. Efficientamento energetico del Centro giovani per 90.000 euro finanziato con contributo ministeriale. Manutenzione straordinaria dei marciapiedi per 60.000 euro finanziato con contributo ministeriale.

Oopere da realizzare. Sentieristica per 40.000 euro finanziata in parte con contributo provinciale. Un’Area verde attrezzata al parco dei cerchi per 30.000 euro finanziata con disagio ambientale. Pista ciclabile da Colombarina al ponte sul Rio Melo per 290.000 euro finanziata con contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Una nuova rotatoria in località Pian della Pieve per 240.000 euro finanziata con contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Verranno ristrutturate cappella, loculi e muro di cinta del cimitero di Mulazzano per totali 250.000 euro finanziata con il contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Verrà recuperato il percorso pedonale di via Gagarin per 130.000 euro finanziato per 47.647,20 euro da un contributo regionale.

“A tutto questo – commenta il vicesindaco ed assessore al Bilancio Gianluca Ugolini – si aggiunge lo stanziamento di oltre 80.000 euro per erogare contributi al fine di contrastare il caro bollette a favore dei privati. Nel complesso si tratta di una variazione di Bilancio importantissima che conferma l’attenzione che questa amministrazione rivolge alla cittadinanza in generale con un occhio di riguardo alle situazioni più difficili. Fatti e non parole, come da sempre abbiamo impostato la nostra azione di governo locale”.