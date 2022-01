La mensa scolastica ora si paga e si prenota online

Via libera dal consiglio comunale di Coriano alla modifica del regolamento comunale sul servizio di refezione scolastica al fine di armonizzare le disposizioni comunali con il nuovo sistema di rilevazione delle presenze e con le novità di pagamento tramite Pago Pa. Si tratta di modifiche importanti che segnano un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei processi di iscrizione, rilevazione delle presenze e pagamento delle rette. Le famiglie, in questo modo, saranno autonome nell’acquistare i buoni pasto e nel segnalare le assenze dei propri figli: tale modalità consentirà loro di vedersi addebitare solo i pasti effettivamente fruiti dai propri figli, senza esborsi impropri. Inoltre, potranno avere a disposizione immediatamente le ricevute di pagamento ai fini delle detrazioni fiscali senza dover presentare ulteriori richieste al Comune.

Gli uffici comunali si sono attivati tempestivamente con le famiglie al fine di consentire loro di poter acquisire le conoscenze necessarie per un utilizzo appropriato e corretto degli strumenti e della piattaforma digitale.

L’ultimo scoglio resta comunque l’utilizzo dello Spid quale strumento di accesso alla piattaforma. Anche in questo caso gli uffici comunali si sono resi disponibili per aiutare le famiglie in difficoltà al fine di utilizzare uno strumento ormai divenuto obbligatorio per poter accedere a qualunque forma di beneficio o contribuzione sia statale sia locale.

“Un ulteriore passo in avanti – commenta l’assessore Beatrice Boschetti - che intende favorire le famiglie e velocizzare pratiche burocratiche che comporterebbero certamente tempi più lunghi. Questa piattaforma consente inoltre di informare tempestivamente il fornitore dei pasti sul numero delle presenze. In tal modo si riducono ulteriormente il margine di errore nella fornitura dei pasti e il conseguente spreco alimentare dovuto alla preparazione di pasti in esubero”.