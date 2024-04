La dialisi ricorda il medico Badiali, targa in suo onore. "Con la sua umanità entrava nel cuore dei pazienti"

E’ stato davvero toccante l’intervento del medico Angelo Rigotti, già primario della Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Infermi di Rimini, in ricordo del collega Fabio Badiali. A lui è stata intitolata, con una targa, la nuova area della sala dialisi inaugurata nella giornata di martedì (9 aprile). Badiali era un nefrologo, grande esperto di dialisi e di umanità. “Con noi maestro, carissimo amico, compagno fidato, splendido dottore”, recita la targa con dedica da parte dei colleghi. “Affinché il tuo ricordo sia presente ogni giorni con noi, durante il lavoro, durante le cure”.

Poi il ricordo da parte dell’ex primario Angelo Rigotti: “Da Brisighella partiva alle 5,30 di mattina e veniva a Rimini tutti i giorni, era molto legato alla sua famiglia, agli amici e ai suoi compagni di classe, ma aveva un secondo amore che era la dialisi di Rimini. Era letteralmente innamorato di questo reparto, qui ci sono a ricordarlo i suoi colleghi, le sue infermiere e i le sue bambine, per quello che era un rapporto veramente incredibile. Riusciva a entrare nel cuore della gente, riusciva ad avere rapporti veri, autentici, i suoi pazienti li conosceva tutti dai piedi alla testa, se ne prendeva cura come fa un padre con un figlio. La medicina è anche rapporto umano, per questo noi vogliamo ricordare Fabio nel suo ospedale, nella sua dialisi”.