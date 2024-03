Discoteche, le proposte per limitare i disagi dei residenti: dai vigilantes alle pulizie

L’amministrazione comunale di Riccione, come da programma e come annunciato agli abitanti della zona Colle dei pini, incontrerà i gestori delle discoteche della collina affinché vengano messe in atto tutte le misure necessarie a limitare i disagi per i residenti in vista delle aperture di Pasqua, i successivi ponti primaverili e la stagione estiva. In particolare, ii titolari dei locali verranno richiesti l’impiego dei vigilantes (a proprie spese) agli ingressi e nelle strade limitrofe e la pulizia delle zone di passaggio dei clienti dopo l’orario di chiusura.

Strade chiuse e pulizia

L’amministrazione comunale, inoltre, a conseguenza di un’apposita ordinanza sindacale, negli orari di apertura delle discoteche posizionerà delle transenne per interdire l’accesso a viale Dei Pini e negli altri viali di passaggio dell’utenza dei locali, limitandolo ai soli residenti. Infine, l’amministrazione comunale ha già concordato con Hera il potenziamento del servizio di pulizia in tutta la zona della collina in occasione delle giornate di apertura dei locali da ballo. In particolare, nel periodo della Pasqua, quando è previsto un maggiore afflusso di pubblico, i passaggi degli operatori saranno incrementati, diventando quotidiani per tutto il periodo dal 30 marzo al 2 aprile.