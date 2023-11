In dono un nuovo elettrocardiografo al poliambulatorio medico gratuito

Venerdì 3 novembre nei locali del Poliambulatorio del gratuito "La Filigrana" (in via Casalecchio, 5) della Comunità Papa Giovanni XXIII, alle 11 si terrà una cerimonia per la donazione di un nuovo elettrocardiografo da parte dell'Associazione Ascor, Associazione sostenitori cardiologia ospedaliera riminese e di solidarietà ai cardiopatici.

Saranno presenti i rappresentanti dell'associazione Ascor, Il direttore sanitario de La Filigrana Nino di Fronzo, la presidente Sabrina Limido e il personale del poliambulatorio, oltre ai rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII e all'assessore alla Sanità del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda.

"Siamo grati di questa donazione – spiega Sabrina Limido, presidente de La Filigrana – l’elettrocardiografo è uno strumento indispensabile, che migliorerà notevolmente la qualità degli esami che potremo offrire ai pazienti". Il poliambulatorio La Filigrana era stato inaugurato esattamente il 3 novembre di 6 anni fa. Dopo la consegna ufficiale dello strumento ci sarà un piccolo rinfresco.