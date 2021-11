Dopo 13 anni di caccia a spacciatori e droga va in pensione Ulla, il Finanziere a 4 zampe

Dopo quasi 14 anni di intenso servizio, il “finanziere a 4 zampe” Ulla, splendido pastore tedesco, lascia la Guardia di Finanza di Rimini per godersi la meritata “pensione”. Grazie al suo fiuto, durante i suoi anni di attività, le Fiamme Gialle riminesi hanno denunciato per spaccio 131 persone, di cui 78 tratte in arresto, e segnalato 456 assuntori; più di 111 i chili di droga che sono stati sequestrati nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio. Ulla in questi anni si è sempre distinta per la sua efficienza in servizio e per la sua dolcezza con i bambini in occasione delle manifestazioni che nel tempo sono state organizzate e nelle giornate dedicate all’educazione alla legalità. Gli anni di servizio prestati in coppia nonché lo speciale rapporto instauratosi tra Ulla e il suo conduttore hanno reso naturale la decisione del militare cinofilo di accogliere amorevolmente, nella propria famiglia, la fedele “collega a quattro zampe.