Emendatori: "Ci vorrà ancora un anno prima di uscire da questa crisi del Covid"

Era la fine di febbraio dello scorso anno quando, in un'Italia che prendeva alla leggera i primi focolai di Coronavirus nonostante le notizie allarmanti provenienti dalla Cina, Cesare Emendatori fu il primo ad ammalarsi nella provincia di Rimini. Un focolaio che dal ristorante di San Clemente, dove si erano ritrovati avventori delle fiere di Sigep e di Beer attraction provenienti da Milano, da Bergamo e anche dalla Cina, si era poi propagato per tutto il territorio. "Quelli erano stati giorni molto difficili - ricorda l'imprenditore 72enne. - Mi avevano trattato come un untore ed io ero spaventato perchè, ancora, non si sapeva come curare bene quella malattia e in un attimo mi sono trovato chiuso dentro una stanza".

Come sta adesso?

Sono riuscito a superare bene il Covid ma, durante i momenti più brutti, avevo sempre la febbre molto alta e mi sentivo uno straccio. Adesso è passato tutto e, fortunatamente, non ho avuto strascichi.

Oggi l'Emilia-Romagna è tornata in fascia gialla. Ha già riaperto il suo ristorante?

Sì, questa mattina abbiamo aperto subito ma per noi le cose difficili iniziano adesso. Chi ha la propria attività in collina faticherà molto di più a ripartire rispetto ad altre realtà. Qua i ristoranti lavorano per lo più la sera e durante i fine settimana, sarà dura far quadrare i conti tenendo aperto solo a mezzogiorno. Gli aiuti dello Stato sono arrivati ma, purtroppo, sono seriviti a malapena a pagare le spese vive. Ho lavorato duramente, negli anni scorsi, per far andare il ristorante e adesso viviamo praticamente alla giornata.

Pensa che questa sia l'ultima "ondata" della pandemia?

La speranza è quella ma, secondo me, ci vorrà ancora almeno un anno prima che tutto possa tornare come prima.