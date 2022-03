Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, 4 persone in ospedale

Momenti di paura, all'alba di martedì, per un'intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato verso le 5. 40 in un'abitazione di San Clemente, in via Pian di Vaglia, quando i residenti nell'appartamento hanno iniziato ad accusare dei malori e hanno chiamato il 118. I sanitari, arrivati sul posto, hanno soccorso le 4 persone e dai primi rilievi con le apparecchiature accertato come l'aria dell'abitazione fosse satura di monossido di carbonio e a loro volta hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, Dagli accertamenti è emerso che a sprigionare il pericoloso gas è stato un braciere lasciato acceso durante la notte per riscaldare la casa. I quattro intossicati sono stati portati negli ospedali di Riccione e Rimini ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni ai sanitari.