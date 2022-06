Sul fiume Marecchia un maxi cantiere per la costruzione di due briglie utili a contrastare l'erosione

Con la posa dei pali di fondazione, ultimata nei giorni scorsi, entrano nel vivo i lavori per la costruzione della prima delle due briglie situate a valle del ponte sul fiume Marecchia lungo la Strada provinciale 14, in località Ponte Verucchio. Si prosegue ora alla realizzazione dell’opera idraulica in cemento armato, lunga 70 metri e fondata su pali trivellati. A corredarla, saranno una scogliera in pietra insieme a una rampa di risalita dei pesci e di riqualificazione ambientale.

“L’intervento dà una risposta concreta e particolarmente attesa alle criticità aperte in seguito alle ondate di maltempo degli ultimi anni, assumendo un’importanza straordinaria per l’intero territorio riminese - afferma Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile -. La nuova briglia, unita a una seconda in massi ciclopici in corso di costruzione più a valle, contribuirà ad evitare l’abbassamento del letto del Marecchia e ad assicurare così la stabilità del ponte sulla strada provinciale Santarcangiolese, a salvaguardia dell’incolumità di chi transita lungo quest’importante arteria di collegamento tra Verucchio e Poggio Torriana”.

Il cantiere, finanziato dalla Regione con 1 milione 300mila euro, è curato dai tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. A renderlo necessario, i crolli della traversa prima esistente e di una parte della vasca di dispersione in cemento armato – causati da ondate di eventi meteo eccezionali – che avevano provocato un’incisione nell’alveo, diffuse erosioni di sponda e, di conseguenza, la messa a rischio delle infrastrutture viarie. La conclusione dei lavori è prevista entro l’anno.