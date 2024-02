Gli albergatori riccionesi a convegno per imparare a "fare squadra per un turismo di qualità"

Federalberghi Riccione organizza la ventiquattresima edizione dell'Hotel Convention, dedicata agli albergatori, si terrà mercoledì 7 febbraio 2024 presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, situato in Viale Virgilio, 17.

Il tema centrale di quest'anno sarà "Fare Squadra per un Turismo di Qualità", titolo che ha l'ambizione di coinvolgere la componente privata e pubblica per un percorso di innalzamento della qualità del nostro turismo.

L'evento avrà inizio alle ore 14:15 e sarà una preziosa occasione di formazione e confronto.

Temi e relatori dell'evento

Durante la manifestazione saranno approfonditi i seguenti argomenti:

"È Facile fare Squadra?" - Un'analisi sulla gestione dello staff, attraverso le esperienze sportive in relazione con le dinamiche aziendali, relatore Alberto Bollini, noto allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano.

"Emergenza Collaboratori" - Consigli pratici su come motivare, fidelizzare e garantire la felicità dei collaboratori, presentati dai relatori Antonio Miano, Coach, Trainer e Consulente Leadership e People Management, e Fabrizio Doria, rappresentante di Best Western Hotels Italia.

"Ristorazione Alberghiera: Pensione Completa, Mezza Pensione o B&B. Quale Modello per il Futuro?" - Un'analisi approfondita sul cambiamento nel settore della ristorazione alberghiera, guidata dagli esperti Giacomo Pini e Francesca Cognigni.

Show Cooking: Brunch e Breakfast di Successo - Dimostrazioni culinarie condotte dallo Chef Carlo Le Rose, focalizzate sulla preparazione di prodotti dolci e salati e sulla gestione ottimale delle materie prime.

L'evento sarà arricchito da un'ampia Area Espositiva che presenterà le ultime novità da fornitori selezionati nel settore dell'ospitalità.

La partecipazione all'Hotel Convention è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. Per confermare la presenza e assicurarsi un posto, è possibile registrarsi online sul sito di Federalberghi Riccione blog.federalberghiriccione.it