Il frantoio oleario pluri medagliato continua a stupire, suo il premio speciale "Novello di Romagna"

Al concorso oleario regionale “Il novello di Romagna” di Montegridolfo, l’olio extra vergine di oliva “Goccia di frantoio” del Frantoio oleario Bigucci, di San Giovanni in Marignano, si è aggiudicato ben due premi: il 2° premio nella sezione “produttori” con 5 gocce su 5 e Lode di eccellenza e il Premio speciale “Novello di Romagna”. Un altro olio del frantoio, il “Nostrolio”, nello stesso concorso, ha portato a casa una Menzione di merito e 4 gocce su 5.

Il concorso, dell’11 dicembre 2022, è giunto alla 27ma edizione ed è organizzato dal Comune di Montegridolfo, dalla Proloco, da Olea (Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori) in collaborazione con l’Arpo (Organizzazione di produttori olivicoli) Emilia Romagna e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Potevano partecipare sia i produttori “professionisti” sia “amatoriali” di olio extra vergine di oliva della nostra regione. Venivano premiate le categorie “Fruttato medio-intenso” e “Fruttato medio”. Oltre 70 i produttori presenti, a sancire l’importanza raggiunta dal concorso.

Quest’anno, la stagione delle olive è stata magnanima con i produttori grazie al caldo estivo e alla pioggia tardiva, con alte rese e olive sane per un prodotto di sicura qualità. La soddisfazione è enorme in casa Bigucci perché ogni anno un olio del Frantoio riesce ad arrivare sul podio denotando la qualità raggiunta nella scelta delle olive e nella lavorazione. Il pensiero corre sempre al padre Bruno Bigucci, fondatore dell’azienda nei primi anni ‘60, che sarebbe stato orgoglioso di questi risultati. Così Federica, Francesco, la moglie Anna e ora anche il giovane figlio Riccardo (che ha ritirato il premio) si godono il momento, giunto alla fine di una lunga campagna olearia. Un ringraziamento sempre anche ai ragazzi del frantoio che vedono riconosciuto in questo premio il lavoro costante di tanti anni sia di ricerca di qualità sia di valorizzazione del prodotto e del territorio locale, rinnovandosi continuamente.

Per l'amministrazione comunale si tratta di un importante riconoscimento "che testimonia il valore e la qualità della produzione enogastronomica marignanese. L'olio è prodotto immancabile sulle nostre tavole ed è davvero un orgoglio vantare realtà familiari storiche come Frantoio Olerario Bigucci capaci di innovarsi, promuovere e valorizzare il prodotto, ma anche il nostro territorio".