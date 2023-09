Giornata mondiale dei tumori ginecologici, visite gratuite all'ospedale Infermi

Il mese di settembre è all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione in tutte le città in cui ha sede l’Associazione Loto Odv - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici. Questo mese, infatti, ospita la Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici che cade il 20 di settembre.

Quest’anno, dopo il successo dell’anno scorso, tornano gli Open Days di Loto durante i quali, in collaborazione con gli ospedali in cui l’Associazione ha sede, verranno invitate le donne a prendersi cura della propria salute. Ecografie transvaginali, consulenze oncogenetiche e visite ginecologiche saranno offerte a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino a esaurimento posti disponibili. L’iniziativa coinvolgerà diversi ospedali italiani per una maratona all’insegna della sensibilizzazione e della prevenzione.

Il programma a Rimini: dal 7 ottobre al 28 ottobre, ambulatori di Ginecologia al primo piano della scala C (ambulatorio

ecografia-urodinamica e isteroscopia) Ospedale degli Infermi di Rimini. Fascia oraria 9-12. Criterio di ammissibilità: età superiore o uguale a 40 anni. Una prestazione ogni 30 minuti, per un totale di 7 prestazioni. Modalità di prenotazione: Tel. 0541-707080 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.