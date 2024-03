Giostraio condannato per pedofilia: adescava i ragazzini nel luna park

Nonostante il Tribunale di Bergamo, per degli episodi analoghi, lo avesse assolto dichiarandolo incapace di intendere e volere il giudice monocratico di Rimini ha condannato per pedofilia un giostraio 57enne che aveva adescato dei minorenni in un luna park del riminese. L'uomo, difeso dall'avvocato Cinzia Bonfantini, è stato ritenuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento e dovrà scontare una pena di 1 anno e 10 mesi (2 anni e 3 mesi la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani). La vicenda era emersa nell'autunno del 2018, quando in occasione di una fiera nell'entroterra era stato allestito un luna park con diverse giostre. Il 57enne, che lavorava come responsabile di alcune attrazioni, avrebbe approfittato della situazione per avvicinare due ragazzini che all'epoca avevano 12 e 13 anni offrendo giri gratuiti su alcune di esse.

Una volta carpita la loro fiducia, li aveva convinti ad accettare la sua amicizia sui social network o a scambiare i numeri dei cellulari. Ottenuti i riferimenti dei giovanissimi, l'uomo li avrebbe contattati chiedendo loro di farsi dei selfie osè e di inviarglieli. A scoprire quello che stava accadendo sui telefonini dei figli erano stati i genitori che, allarmati, erano corsi dai carabinieri per sporgere denuncia. L'inchiesta, partita dalla Dda di Bologna, aveva permesso di scoprire che il giostraio deteneva diversi filmati di natura pedopornografica.