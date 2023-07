Giovani e felicità: a Viserba un incontro in piazza con il vescovo Anselmi

“Cari giovani, siate felici”: questo il titolo dell'incontro che si terrà in piazza Pascoli, il 3 luglio, nell'ambito del ciclo “I lunedì di Viserba” organizzato dalla parrocchia di Santa Maria a Mare in collaborazione con Missio e Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini. A tenere le fila della serata sarà il vescovo Nicolò Anselmi, che, per la sua storia di catechesi nella diocesi di Genova, da cui proviene, e da quanto esternato in varie occasioni da quando è arrivato a Rimini, ha sempre dimostrato grande attenzione al tema giovanile.

Un vescovo sportivo, ex scout, già responsabile della pastorale giovanile a livello regionale e nazionale, motociclista e ciclista, che accoglie Vasco Rossi con una “lettera aperta” sui giovani. Questa seconda serata del ciclo di incontri estivi abbraccia in pieno l'argomento scelto dagli organizzatori della 14^ edizione citando una frase di don Antonio Mazzi: "Se grandina a primavera. Amare ed educare gli adolescenti in un tempo di crisi”. L'invito di don Aldo Fonti, parroco di Viserba Mare, è quindi rivolto non solo ai giovani, ma anche a chi interagisce con loro: genitori, insegnanti, educatori. L'appuntamento, alle ore 21, in caso di maltempo si terrà all'interno della chiesa.