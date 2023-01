Il sogno di Giovanni Cricca prosegue, riammesso ad Amici 22 ora punta ad un posto per i serali

Quanto era stato annunciato alla vigilia della trasmissione è stato confermato. Nella puntata messa in onda da Mediaset nella giornata di domenica (15 gennaio), il riccionese Giovanni Cricca, che per qualche ora aveva fatto ritorno nella sua città, è ufficialmente rientrato tra i concorrenti di Amici 22, da Maria De Filippi. Richiamato in studio dalla produzione, il giovane cantante di Riccione è stato chiamato a sfidare Valeria e ha avuto la meglio. Ora Cricca è nuovamente in corsa per puntare ai serali della trasmissione. Decisivo per il rientro di Giovanni sarebbe un episodio avvenuto a Capodanno: i dettagli restano top secret, ma il caso ha messo in sfida e a rischio eliminazione diversi concorrenti. Tra questi Tommy Dali, Samu, Maddalena, Wax, Ndg e Valeria. Il “ripescaggio” di Cricca dopo l’eliminazione è un unicum nella storia della trasmissione di Maria De Filippi: un fatto mai successo nella storia del programma arrivato alla ventiduesima edizione. Sul tema aveva deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale persino la sindaca di Riccione Daniela Angelini: “Mi è molto dispiaciuto che la sua partecipazione al programma Amici si sia conclusa in modo così inaspettato – aveva detto la sindaca -. Avrebbe meritato di arrivare al ‘serale’”. Invece l'avventura prosegue.