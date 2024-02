Gli ambientalisti sul piede di guerra: "Ancora una strage di pini, vogliamo sapere i motivi dell'intervento"

"Ancora una strage di pini in Riviera, questa volta a Bellaria Igea Marina in Via Baldini. Un intero filare di pini, Pinus pinea, bellissimi e diritti, raso a terra. Un danno grave per la qualità della vita e per la salute dei residenti. Lo abbiamo appreso dalle segnalazioni di alcuni cittadini, stupiti e dispiaciuti per la decisione del comune, e le notizie di stampa ci hanno dato conferma". Lo afferma Antonio Brandi del Wwf Rimini e Coordinamento associazioni animaliste ed ambientaliste di Rimini.

"Vorremmo sapere perciò’ dal Comune i motivi di questo intervento, per noi incomprensibile, e cosa si prevede di fare sul lato destro di Via Baldini. Lo chiederemo esplicitamente, facendo se necessario anche uno specifico accesso agli atti. Fa male al cuore. Gli alberi sono i testimoni, longevi e salutari, della vita di una città”, ha scritto il consigliere Gabriele Bucci per il taglio dei pini. E’ vero, diciamo grazie al consigliere per averlo scritto, sono purtroppo convinzioni non comuni in un amministratore. Gli alberi sono anzitutto esseri viventi, capaci persino di comunicare fra loro attraverso una fitta rete di radici e di ife dei funghi presenti nel terreno, secondo le più recenti ed avanzate ricerche scientifiche. E sono compagni della nostra vita, presidio per la nostra salute, e testimoni silenti delle vicende cittadine attraverso il tempo. Dovremmo quindi solo per questo averne cura e rispetto. Ma hanno anche funzioni preziose per la qualità della vita in città e la salute dei cittadini, per i benefici che ci producono. Dobbiamo perciò non solo curare con attenzione e preservare al massimo il patrimonio verde ora esistente nelle nostre città, ma incrementarlo il più possibile con azioni e progetti concreti".

"Perché allora questa ennesima strage di pini? Tutti gli alberi avevano o provocavano problemi? La strada, nella parte non coperta dai lavori, non sembra rovinata dalle radici, e comunque per il problema radici esistono oggi tecniche di intervento con pavimentazioni drenanti che permettono agli apparati radicali di ricevere acqua ed ossigeno evitandone la risalita a danno del manto stradale".