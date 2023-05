Gli studenti del liceo classico trasformano il Part in un antico teatro greco

Ieri è stata la “Notte Nazionale del Liceo Classico”. In tutta Italia ragazze e ragazzi hanno lasciato le aule di scuola per raccontare in luoghi importanti delle loro città il loro ordine di studi e l’amore verso la cultura classica. Per questo a Rimini il Part, il museo d’arte moderna e contemporanea affacciato sul luogo centrale della storia della città Piazza Cavour, si è trasformato per una sera in un antico emiciclo teatrale greco-romano. Un palcoscenico calcato dagli studenti del Liceo Classico Paritario Karis, “Dante Alighieri”, trasformati per una notte in attori e interpreti teatrali.

Nel tardo pomeriggio gli studenti di seconda hanno presentato un laboratorio di epigrafia latina, con una dimostrazione pratica d’incisione sui supporti per la scrittura più antichi del mondo: pietra e marmo. Subito dopo il loro colleghi di quarta hanno affrontato un viaggio letterario, "Conosco i segni dell'antica fiamma", segnato dal significato della parola amore nelle pagine dei testi d'autori greci e latini. In serata, riflettori accesi nel Giardino della scultura del Part. Prima con l’adattamento teatrale delle “Baccanti” di Euripide, curato dai ragazzi di quinta e poi con un finale a cui ha partecipato ogni classe: studenti impegnati nella lettura di testi di Apollonio di Rodi, bibliotecario della Biblioteca di Alessandria e autore di "Le Argonautiche", il racconto del viaggio di Giasone e della sua nave "Argo".

“Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale, il Part e la Fondazione San Patrignano, sue le opere d’arte ospitate nelle sale del museo, per la loro disponibilità e collaborazione – spiega Paolo Valentini, direttore scolastico delle scuole Karis – la cultura è sempre ricerca e scoperta del senso e del significato della vita di ogni persona. Pone domande trasversali nel tempo e nella storia, che arte e letteratura affrontano da sempre. È stato molto bello tenere insieme per un notte la cultura classica e opere bellissime di arte contemporanea”.