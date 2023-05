Graffiti e classifiche sulla qualità delle escort. Tra proteste e indignazione Rimini al 21° posto in Italia

Sta facendo parecchio discutere la scelta del portale Escort Advisor, che non solo ha deciso di stilare una classifica dei comuni italiani sulla qualità degli incontri con le escort, ma ha anche deciso di segnalare con dei graffiti le città migliori e peggiori. Il fatto ha generato profonde proteste in tutta Italia. Il graffito ha fatto capolino anche a Rimini e recita “Grazie per essere venuto”. Secondo Escort Advisor la città di Rimini è al 21° posto nella classifica italiana con giudizi positivi sulla qualità certificata delle escort. Rimini sarebbe al secondo posto in Emilia Romagna preceduta al 20° posto solamente da Bologna. Tra le città invece da evitare compare in Emilia Romagna la città di Forlì.

Cos’è la storia dei graffiti

Gli italiani si sono divisi sull'ultima campagna di Escort Advisor che indica quali sono i Comuni migliori e peggiori per qualità degli incontri con le escort, in base alle esperienze descritte dagli utenti del primo sito di recensioni di escort in Europa. C'è chi ha trovato brillante e divertente l'utilizzo dei graffiti ecologici e lavabili nelle piazze e nei centri storici, tanto che l'attività si è viralizzata sui social e sui quotidiani locali. Molti, invece, si sono indignati, esponendo lamentele ai giornali e alle amministrazioni comunali.

Ma che cosa ha spinto veramente a protestare i cittadini? Secondo il portale non tanto la situazione delle sex workers in Italia, ma piuttosto l'aver portato all'attenzione di tutti la presenza di escort nei comuni anche più piccoli.

“Ancora una volta si è evidenziata l'ipocrisia diffusa in Italia sul tema del sesso a pagamento. Ci si indigna di più per dei graffiti ecosostenibili che la pioggia di questi giorni ha già lavato via e non della situazione reale di tutte le sex workers che ogni giorno vivono la contraddizione di esercitare una professione legale, ma non regolamentata e ancora segnata dagli stigmi sociali - commenta Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor -. Questa nostra ultima campagna ha messo in luce ancora di più questo aspetto, ponendo l'attenzione sulle recensioni negative che ogni giorno riceviamo. In un settore senza regolamentazione, le truffe e le situazioni di sfruttamento sono all'ordine del giorno e l'unico modo per i clienti delle escort per tutelarsi sono proprio le recensioni. Questo meccanismo, inoltre, è l'unico che valorizza il lavoro delle professioniste che esercitano con passione e volontà, poichè la loro serietà e autenticità è confermata dai loro stessi clienti”.

“Vieni nel posto giusto” è l’ultima campagna di Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, che vuole comunicare i Comuni d’Italia migliori e peggiori per qualità di incontri con escort, secondo le recensioni degli utenti. “Come le bandiere blu, attribuite alle spiagge più belle d’Italia, ma per le escort e la qualità degli incontri. Ecco, quindi, i Comuni migliori che non ti aspetti: Desenzano del Garda, Civitanova Marche, Gallarate, Conegliano, Viareggio, Legnano. Comunicate anche le “bandiere nere”: Comuni in cui il giudizio medio delle recensioni delle esperienze dei clienti si rivela spesso tra le due e le tre stelle. È il caso di Comuni come Potenza, Lecco, Benevento, Rovigo, Avellino, Catanzaro”, sostiene il portale.

Apparso anche a Rimini

La Lombardia è già stata protagonista dello street marketing sabato 13 maggio, lunedì 15 è stato il turno del Piemonte, il 16 dell'Emilia Romagna, sabato scorso (20 maggio) della Toscana. A Desenzano del Garda, Gallarate, Biella, Alessandria, Piacenza, Rimini, Arezzo e Viareggio sono comparsi i bollini “Grazie per essere venuto” ad indicare la qualità certificata, mentre a Lecco, Cuneo, Forlì, Massa il bollino riporta la dicitura “Non venire qui!” ad indicare che sono Comuni da evitare, per qualità escort non raggiunta. Nei capoluoghi Milano, Torino, Bologna, Firenze invece era in tour il camion con lo spot oltre ad altri graffiti nelle principali piazze a segnalare la campagna e lo slogan: "Vieni nel posto giusto!".

