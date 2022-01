Green pass rafforzato anche per partecipare ai matrimoni e per l'ingresso in biblioteca

Da domani (martedì 1° febbraio) anche a Santarcangelo sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 ordinaria (green pass base) per accedere agli uffici comunali. Lo prevede il decreto legge “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”.

Dal 1° febbraio 2022, dunque, l’obbligo di green pass base – rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore – è esteso a chi accede agli uffici pubblici, compresi i bambini che hanno compiuto 12 anni, con l’eccezione di esigenze essenziali di carattere alimentare, legate alla salute, alla sicurezza e alla giustizia.

Ad esempio, per accedere al Comando della Polizia locale e ritirare un permesso Ztl sarà necessario essere muniti di green pass base, mentre per pratiche di polizia giudiziaria, come presentare denuncia o querela, l’accesso al Comando di via Andrea Costa sarà possibile anche senza Certificazione verde. Allo stesso modo, i partecipanti ai matrimoni in Municipio – sposi, testimoni e invitati dai 12 anni in su – dovranno essere muniti di green pass rafforzato, così come già previsto per accedere alla biblioteca Baldini e ai Musei comunali.