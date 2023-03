Il gruppo "anti eolico in Valmarecchia" organizza due giorni di eventi. "Bisogna conoscere e informarsi"

Proseguono gli incontri organizzati dal gruppo “Crinale Bene Comune”, impegnato in tema ambientale sulla questione della crescente occupazione dei crinali da parte dell'industria eolica, in particolare nel territorio dell'Alta Valmarecchia, dove, in località Monte Loggio, è prevista la realizzazione di un mega impianto costituito da sette aereogeneratori alti 180 metri, con piede in territorio toscano ma a ridosso del confine con l’Emilia-Romagna e con le Marche.

Il primo appuntamento sarà sabato 1 aprile a Pennabilli, presso “L'orto dei frutti dimenticati”, dove, alle 18, sarà presentato l'ultimo libro di Maurizio Pallante “L'imbroglio dello sviluppo sostenibile”. L'autore, fondatore dell'associazione “Movimento per la decrescita felice”, dialogherà con Paolo Piacentini, noto agli appassionati di trekking come uno dei maggiori esperti di cammini in Italia. Modera Ivano Scotti, sociologo e ambientalista. L'ingresso è gratuito.

Il programma di domenica 2 aprile sarà dedicato al confronto e al dibattito, con tavoli tematici che saranno allestiti presso l'ex-palestra di Casteldelci, in località Giardiniera, dalle ore 9.30 alle 17.30. Titolo della giornata: “Uso del suolo, tutela del paesaggio e dell'ambiente nel contesto della transizione energetica e della riduzione dei consumi”. Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, si darà spazio ai vari ospiti: Luca Cesari, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, Alessandro Giovanardi, docente di Arte Sacra e di Iconografia e Iconologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro, Elisa Lello, ricercatrice in sociologia, Dipartimento di Economia, Società e Politica, Università di Urbino, Maurizio Pallante, autore, fondatore dell'associazione ambientalista “Movimento per la decrescita felice”, Paolo Piacentini, autore, fondatore e presidente onorario Federtrek, Ivano Scotti, ricercatore di sociologia dell'ambiente e del territorio, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II. Modera Patrick Wild, consigliere comunale Santarcangelo di Romagna e Unione Valmarecchia. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti di Italia Nostra.