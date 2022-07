I carabinieri passano il territorio al pettine fitto: 5 arresti in 3 giorni

Giorni di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Rimini che hanno passato il territorio al pettine fino e, in tre giorni, sono stati 5 gli arresti effettuati. In particolare, nella notte tra giovedì e venerdì, nel corso di un controllo antiprostituzione nella zona di Miramare a finire in manette è stato un transessuale sudamericano 35enne. Identificato dai militari dell'Arma sui viali del sesso a pagamento, è risultato essere stato espulso dall'Italia nel 2021 con accompagnamento alla frontiera. Nei suoi confronti è così scattato l'arresto per rientro illegale nel nostro Paese. Venerdì mattina, invece, a finire in manette è stato un 31enne fiorentino. Identificato nel corso di un controllo è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Livorno in quanto doveva scontare una pena definitiva di 1 anno e 4 mesi per furto aggravato. Situazione analoga per uno straniero 42enne, che il 28 luglio, al termine di una serie di accertamenti è stato correttamente identificato e risultato essere gravato da un ordine di carcerazione per una pena definitiva di 6 mesi in quanto ritenuto colpevole del reato di lesioni personali aggravate commesse nel 2016 a Milano. Dovrà invece rispondere di evasione un 21enne di origini nordafricane già agli arresti domiciliari che, al momento del controllo, non è stato trovato all'interno della sua abitazione. Il 27 luglio, in fine, i carabinieri di Santarcangelo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di uno straniero 32enne ritenuto colpevole di una serie di episodi di spaccio e condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione.