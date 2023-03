Ignora l'obbligo di firma e quando viene arrestato aggredisce gli agenti della Squadra mobile

Nonostante fosse sottoposto all'obbligo di firma uno spacciatore magrebino ha più volge ignorato la misura restrittiva tanto da far scattare un aggravamento con il giudice che ha emesso un ordine di carcerazione. Ignaro di questo nuovo provvedimento, il pesher nel pomeriggio di sabato si è finalmente presentato in Questura per la firma ma ad attenderlo c'era il personale della Squadra mobile pronto per arrestarlo. Lo straniero è stato perquisito e, nelle sue tasche, sono spuntati un bilancino di precisione, 4 dosi di cocaina e un coltello a serramanico dalla lama di 8 centimetri che non hanno migliorato la sua posizione. Quando è stato il momento di trasferirlo in carcere, inoltre, lo spacciatore ha tentato per ben due volte di fuggire e cercando di divincolarsi ha ferito un agente che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Oltre all'aggravamento della misura cautelare, il magrebino è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente, porto abusivo di armi e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale