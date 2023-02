Il pirata della strada si costituisce, non era il proprietario dell'auto fuggita

Colpo di scena nella ricostruzione dell'incidente che, domenica sera, aveva visto uno scooterista venire centrato in pieno da un'auto che si era poi data alla fuga. Quella sera, per gli agenti dell'Infortunistica della Municipale di Rimini, non era stato difficile individuare il veicolo pirata dal momento che dopo l'impatto l'utilitaria aveva lasciato la targa sul posto in quanto si era staccata dopo l'impatto. Gli inquirenti avevano potuto risalire all'intestatario del veicolo, un 70enne, ma dopo che questi è stato identificato ad assumersi la paternità del sinistro è stato il figlio 35enne che si è presentato negli uffici della Municipale rivelando di essere stato lui alla guida della Ypsilon.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 di domenica alla rotatoria dell'incrocio tra via Destra del porto e via Perseo nei pressi del ponte della Resistenza la Lancia procedeva a velocità sostenuta per poi imboccare la rotatoria senza rendersi conto che era già impegnata dallo scooter che proveniva dal Grattacielo. Lo scooterista era stato scaraventato a terra ma il guidatore dell'utilitaria, senza fermarsi, aveva proseguito imperterrito la sua corsa. Il ferito, un 50enne, era stato poi trasportato in pronto soccorso dall'ambulanza del 118 con un codice di media gravità.