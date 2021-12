Una biblioteca per tutti, arriva il dizionario visivo per i bambini autistici

Il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli hanno ricevuto una visita graditissima: Valerio Denicolò, Angelo Furiassi di Rimbalzi Fuori Campo insieme a Paolo Semprini di Coop e con la presenza della Dirigente Nadia Vandi hanno consegnato alla Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano la scatola "un gioco per capirsi", kit di tessere per la comunicazione aumentativa di soggetti non verbali, finanziato attraverso il concorso +Vicini indetto da Coop Alleanza 3.0.

Grande la soddisfazione dei presenti: "Si tratta di un dizionario visivo con oltre 600 tessere per permettere l'espressione con frasi e concetti dei bambini con diversabilità. Il kit, ideato dall'associazione, è nato con il preciso intento di farsi vicino a chi ha più bisogno. La biblioteca è in questo senso il luogo ideale per ospitarlo in quanto ne permette una fruizione e diffusione pervasiva in tutta la comunità. Per noi il territorio non ha confini geografici e ci piacerebbe che più persone possibili potessero fruire di questa opportunità" afferma Rimbalzi fuori Campo

Coop si dice "soddisfatta di sostenere questo intervento. Rientra infatti tra le mission di Coop Alleanza 3.0 farsi vicini ad iniziative locali di particolare pregio sociale e culturale nel territorio".

Il sindaco Daniele Morelli sottolinea "la gratitudine per la vicinanza al territorio a sostegno di chi ha bisogno da parte di Coop e Rimbalzi fuori Campo. L'associazionismo ha un grande pregio nel sostenere la comunità marignanese e le situazioni di particolare difficoltà. Grazie al grande impegno nella messa in rete possiamo cogliere dei preziosi frutti".

Anche la vicesindaca Michela Bertuccioli sottolinea come "la rete territoriale permetta di valorizzare contributi, opportunità e diverse modalità di sostegno. Strumenti come questo sono fondamentali nel valorizzare e sostenere le potenzialità di bambini con Autismo, favorendone l'inclusione. Ringraziamo Rimbalzi Fuori Campo che dimostra sempre di essere capace di comprendere le domande del territorio, mostrandosi incisiva nelle risposte offerte".

Anche la dirigente sottolinea come sia "preziosa la collaborazione che progettazioni come questa mettono in campo ed il contributo di Rimbalzi fuori Campo è davvero significativo anche alla luce del nuovo percorso di integrazione scolastica "Progetto di Vita", in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, che va incontro a bisogni di bambini e famiglie offrendo risposte importanti".