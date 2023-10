Autista di un corriere accusa un malore e finisce fuori strada, soccorso e salvato dagli agenti

Uno spaventoso incidente si è registrato nel primo pomeriggio di venerdì (6 ottobre) lungo la strada Tolemaide, a Rimini. Erano da poco passate le 14,30 quanto la Polizia stradale di Novafeltria è intervenuta dopo aver notato il furgone di un corriere piombare fuori strada. Il conducente, un autista di nazionalità bulgara nato nel 1979, ha fatto tutto in autonomia: l’incidente si è verificato a causa di un malore. I poliziotti giunti sul posto hanno praticato un lungo massaggio cardiaco per 30 minuti, in attesa dell’arrivo del 118, con l’ambulanza. Dopo il provvidenziale intervento l’uomo è stato salvato ed è stato trasferito per le cure e gli accertamenti del caso all’ospedale Infermi di Rimini.