Frontale tra auto e camion: guidatrice incastrata tra le lamiere, mezzo pesante nel fossato

Tremendo frontale sulla via Emilia, nella prima mattinata di venerdì, tra una vettura e un mezzo pesante con l'automobilista rimasta incastrata tra le lamiere e il camion finito nel fossato che costeggia la stradale. Il sinistro si è verificato poco prima delle 8 a Santarcangelo e, dai primi riscontri, pare che una donna alla guida di una Opel stesse procedendo in direzione di Savignano quanto è arrivata all'altezza del cimitero della città clementina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, pare che l'utilitaria abbia invaso la corsia opposta mentre in quel momento stava attivando il mezzo pesante carico di pellet. La vettura è andata ad impattare contro la parte anteriore sinistra del camion e, l'urto, ha provocato lo scoppio del pneumatico lato guida del tir che fuori controllo è finito nel fossato che corre lungo la parte opposta della carreggiata ribaltandosi sul fianco.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la donna, della quale non sono state fornite le generalità, dalle lamiere dell'abitacolo per poi affidarla ai sanitari del 118. La signora, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, invece, il camionista. Per permettere i soccorsi si sono verificati forti rallentamenti sulla via Emilia che sono andati avanti fino a dopo le 10 per i rilievi di rito e le operazioni di pulizia e ripristino della strada.