Auto si capotta lungo l'autostrada A14, automobilista in gravi condizioni trasportato in ospedale

Un grave incidente si è registrato nel primo pomeriggio di domenica (25 giugno) lungo l’autostrada A14, in direzione Nord, sul territorio di Misano Adriatico. Secondo le prime informazioni sarebbe coinvolto un solo veicolo che, per motivi ancora da chiarire, si è capottato. A bordo dell’auto era presente una sola persona, che seppur ferito in gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto immediato intervento della Polizia Autostradale e di Vigili del fuoco, sanitari del 118 ed elisoccorso. Per consentire gli interventi l’autostrada è stata per alcuni attimi chiusa, con il formarsi di code anche di 3 chilometri. Attorno alle 15 la circolazione è ripresa e a parte qualche rallentamento sull’A14 si procede regolarmente.