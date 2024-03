Camion si ribalta in autostrada, chiusa l'A14 in direzione di Bologna

Circolazione autostradale in tilt lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto con pesanti ripercussioni a tutta la tratta romagnola. Un mezzo pesante si è ribaltato all'altezza del chilometro 63 nord, occupando tutta la carreggiata. Lo schianto è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 12. Il tratto è stato chiuso al traffico. Ripercussioni alla circolazione stradale anche in direzione sud. In direzione Bologna si sono formati oltre quattro chilometri di coda, con uscita consigliata a Cesena Nord e rientro in autostrada dal casello di Faenza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Forlì.