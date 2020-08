Ennesimo incidente auto-moto, centauro portato con l'elimedica al "Bufalini"

Un altro incidente ha riguardato un motociclista, in questo weekend che ha visto sulle strade diversi centauri gravemente feriti. L'ennesimo schianto si è verificato a Riccione, in viale Bramante. Secondo le prime informazioni un uomo di 59 anni è rimasto ferito in modo grave nello scontro con un'auto. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'auto medicalizzata, si è portato anche l'elicottero delle emergenze del 118 che ha caricato il ferito con un codice di massima gravità e lo ha portato all'ospedale “Bufalini” di Cesena, specializzato nei traumi più complessi. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente.

