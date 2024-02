Frontale tra auto e camion alla rotatoria, un ferito trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

Incidente frontale tra una vettura e un camion con l'automobilista, rimasto ferito, trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena e pesanti ripercussioni sul traffico. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 alla rotatoria tra la via Tolemaide e la Ss16 Adriatica a Rimini. Da una prima ricostruzione pare che una Fiat Punto, guidata da un uomo del quale non sono state fornite le generalità, dalla Statale abbia imboccato la Tolemaide in direzione monte. Nella curva si sarebbe allargato troppo sulla sinistra mentre, in direzione opposta, stava arrivando il mezzo pesante col guidatore che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'utilitaria.

E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 coi primi soccorritori che hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Per permettere all'elicottero di atterrare è stato bloccato completamente il traffico alla rotatoria mentre, i sanitari, hanno provveduto a stabilizzare il ferito che è stato poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Alla rotatoria, per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale. La Tolemaide è stata completamente chiusa in direzione del casello dell'A14 di Rimini nord e, sull'Adriatica, si sono formate lunghe code.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp