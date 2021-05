Grave incidente alla rotonda per una coppia in moto: grave la passeggera

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato a Cattolica. Il sinistro è avvenuto in via Francia poco dopo le 23. Secondo le prime informazioni, due persone che viaggiavano assieme su una moto Suzuki Gsr sono uscite di strada nell'affrontare una rotonda, andandosi a schiantare contro un cartellone stradale. Si tratta di una donna di 29 anni e di un uomo di 30. La ferita più grave è la passeggera, che è stata portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Più lievi le condizioni dell'uomo, portato all'ospedale di Riccione. Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli approfondimenti di quanto accaduto.