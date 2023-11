Grosso tir sbanda e si ribalta, l'incidente all'ingresso dell'autostrada A14 di Rimini Nord

Un camion di grosse dimensioni si è ribaltato, venerdì (24 novembre) nei pressi del casello di Rimini Nord. Attorno alle 10 di mattina, il tir ha affrontato la curva per immettersi in autostrada, nello svincolo in direzione sud (Ancona), per poi ribaltarsi probabilmente complice il carico e l'andatura di marcia. L'autista illeso è riuscito a uscire in autonomia dal camion. Sul posto 118 e Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Non si segnalano particolari problemi alla viabilità.