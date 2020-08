Schianto frontale: uno dei conducenti abbandona il mezzo e se ne va, poi torna

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di giovedì a Igea Marina. Lo schianto è avvenuto in via Pertini nella rampa in curva del sottopassaggio ferroviario, intorno alle 16,30. L'impatto tra le due auto, entrambe Bmw, è stato violento. Su uno dei mezzi viaggiava una coppia, ad aver avuto la peggio è stato il conducente che è stato soccorso anche con l'ausilio dell'elicottero del 118, che ha portato il ferito al "Bufalini" di Cesena. Ferite più lievi per la donna che viaggiava con lui.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Bellaria, al volante dell'altro mezzo c'era un ragazzo di 22 anni di Cervia che dopo l'impatto si è allontanato, abbandonando sul posto il veicolo che guidava. Il giovane si è ripresentato sul luogo dell'incidente dopo circa un'ora, accompagnato dal padre. La sua posizione è al vaglio della Polizia Locale, per valutare se tale comportamento non abbia rappresentato un'omissione ai propri obblighi.