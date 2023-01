Perde il controllo dell'auto e per due volte di fila si schianta contro la stessa cancellata

Il destino si è accanito in maniera particolare su un 25enne dominicano che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stato protagonista di un'incredibile carambola andando a schiantarsi per due volte di file sulla cancellata della stessa villetta. L'incidente è avvenuto Intorno alle 16.30 in via Castellaccio, nella zona della Grotta Rossa, col ragazzo che per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale ha perso il controllo della sua Opel andando ad abbattere un palo della segnaletica per poi terminare la propria corsa contro la recinzione dell'abitazione. Secondo alcuni testimoni il 25enne, uscito con le sue gambe dall'abitacolo, avrebbe sistemato alla meglio il paraurti della propria utilitaria per poi risalire a bordo e partire a tutta velocità. Dopo nemmeno una cinquantina di metri il ragazzo ha perso nuovamente il controllo e, questa volta, ha abbattuto completamente la cancellata della villa per poi infilarsi in un dirupo e volare all'interno del giardino con la vettura che è rimasta ruote all'aria.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto sia i vigili del fuoco che il 118, questi ultimi con ambulanza e auto medicalizzata,. Il 25enne, tuttavia, è rimasto sempre cosciente e alla fine è stato trasportato al pronto soccorso di Rimini con un codice di media gravità. Il personale della Municipale, intervenuto in via Castellaccio per i rilievi di rito, ha disposto sull'automobilista i test per alcol e droga.