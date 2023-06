Carambola in A14, il conducente del pulmino sbalzato fuori dall'abitacolo

Tremenda carambola in A14, nella notte tra domenica e lunedì, col conducente di un pulmino rimasto gravemente ferito. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.20 nel tratto riccionese dell'autostrada quando il conducente del mezzo, di proprietà di una società di autonoleggio di Macerata, ha perso improvvisamente il controllo. Il monovolume ha iniziato a sbandare per poi cappottarsi col guidatore, unica persona a bordo, che è stato sbalzato fuori dell'abitacolo rovinando sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e 118, mentre la polizia Autostradale ha provveduto a chiudere due corsie di marcia per permettere al personale del 115 e ai sanitari di operare. Il conducente, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi dove si troverebbe in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.