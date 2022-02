Incidente in A14, perde il controllo e si ribalta in corsia di sorpasso

Carambola nel tratto riminese dell'A14 nella tarda mattinata di venerdì con un furgoncino che si è ribaltato in corsia di sorpasso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 all'altezza del casello di Rimini nord in direzione di Ancona quando, per cause ancora in corso di accertamento, un 73enne ascolano alla guida di un Volkswagen Caddy ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il new jersey. Nell'impatto il furgoncino è cappottato rimanendo fermo su un fianco nella terza corsia. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e il personale della polizia Autostradale con quest'ultimo che, vista la pericolosità del mezzo incidentato, ha fatto intervenire una seconda pattuglia utilizzandola come safety car per rallentare il traffico in arrivo per poi bloccarlo per 15 minuti per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della zona. Il 73enne, stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.